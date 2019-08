Feuer an der Knechtstedener Straße : Dachstuhlbrand über der Sparkassenfiliale in Horrem

Der Dachstuhl des Gebäudes an der Knechtstedener Straße in Horrem hatte Feuer gefangen. Foto: Dieter Staniek

Horrem Kurz nach 16 Uhr wurde am gestrigen Dienstag die Feuerwehr alarmiert. In einem Wohn- und Geschäftshaus an der Knechtstedener Straße 48 – im Erdgeschoss befindet sich die Filiale der Sparkasse Neuss – war im Obergeschoss ein Brand ausgebrochen.

Von Sebastian Meurer

Zwei Wohnungen waren in dem gegenüber dem katholischen Kindergarten liegenden Gebäude betroffen, wobei der Brand den Dachstuhl des Hauses erfasste und auch auf ein Nachbargebäude überzugreifen drohte. Die Feuerwehr war nach Auskunft von Stadtsprecher Max Laufer mit rund 40 Einsatzkräften binnen kurzem zur Stelle. Zwei Feuerwehrtrupps im Innenangriff und einer von außen bekämpften den Brand innerhalb knapp einer Viertelstunde effektiv. Die Brandschützer bedienten sich dabei u.a ihrer Drehleiter und eines Wenderohrs. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Zur Brandursache gab es zunächst noch keine Angaben.

Foto: Sebastian Meurer