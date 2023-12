Tiernot in Dormagen „Das wird die schlimmste Nacht des Jahres“

„Das ist Kriegszustand für die Tiere, anders kann man das Silvesterfeuerwerk nicht nennen“, bringt es Tierschützerin Anita Rose-Schrills auf den Punkt. Sie ist Projektleiterin der „Weidetiere Zons“ des Tierheims Neuss. In ihrer Obhut leben unter anderem Hühner, Gänse, zwei Kühe, Schafe und Ziegen, um nur einige zu nennen. „Es wäre eine Katastrophe, wenn eine Rakete zum Beispiel in ein Heu- oder Strohlager fliegt. Leider erinnert man sich nicht gerne daran, was vor einigen Jahren im Krefelder Zoo passiert ist.“ In der Silvesternacht 2019/2020 waren im Affenhaus des Krefelder Zoos mehr als 50 Tiere verbrannt. Auslöser waren Himmelslaternen, von denen eine auf das Dach des Affenhauses stürzte und den verheerenden Brand auslöste. Das soll in Dormagen nicht passieren, und deshalb gibt es einen dringenden Appell von gleich zwei Tierschützerinnen. „Es wäre schön, wenn die Menschen auf das Böllern verzichten würden“, sind sich Rose-Schrills und Babette Terveer, die Leiterin des Tierheims Dormagen, einig.