Tulpen und Narzissen in Dormagen Blumen zum Selbstpflücken

Mit das größte Angebot hat dabei der Josefhof an der Landstraße 380 in Richtung Nievenheim, schon beim Vorbeifahren wird man auf die blühende Fläche aufmerksam. Hunderte Tulpen und Narzissen warten auf ein neues Zuhause. Die Narzissen kosten pro Stiel 40 Cent. „Sie können geschnitten werden, sobald die Blüten sich öffnen. Sie sind sehr durstig und brauchen viel frisches Wasser“, heißt es auf einer beistehenden Informationstafel. Die Tulpen kosten pro Stiel 60 Cent. „Diese können geschnitten werden, sobald die Blüten die Farbe erkennen lassen“, heißt es. Gezahlt wird an einem kleinen Kassenhäuschen, der jeweilige Betrag wird in eine Spardose eingeworfen. Ganze Sträuße können an angefertigten Holzlöchern abgemessen werden und zu einem Pauschalpreis gekauft werden. Alles auf Vertrauensbasis.