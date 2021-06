Natur pur in der Innenstadt : So blüht Dormagen auf

So blüht Dormagen auf

Natur pur in der Innenstadt

Dormagen Neue Bepflanzung in der Innenstadt: Die Bürgerstiftung Dormagen startet mit vielen weiteren Akteuren die Aktion „Dormagen blüht auf“. Das steckt dahinter.

Vielleicht wird sich am vergangenen Wochenende der ein oder andere gewundert haben, dass am frühen Samstagmorgen Mitarbeiter der Bürgerstiftung der Stadt Dormagen und einige Helfer mit Gießkannen und Blumenerde bewaffnet auf der Kölner Straße geackert haben. Bei einem Spaziergang durch die Innenstadt wartet nun alle paar Meter einer von 30 neuen Pflanzkästen auf. Hintergrund dieser Begrünung der Innenstadt ist das Projekt „Dormagen blüht auf“. Gemeinsam haben SWD, Cido, Chempark und die Bürgerstiftung Dormagen diese Aktion ins Leben gerufen.

Die Kästen, die unter anderem auf dem Marktplatz und Rathausvorplatz zu bestaunen sind, sind alle in verschiedene Themengebiete eingeordnet. So sind einige je nach Blühfarbe sortiert zum Beispiel in den Farben blau und gelb, ganz nach dem Motto: „Farbe aus der Natur das ganze Jahr“. Weitere Kästen sind ausgestattet mit Nutzpflanzen wie Bohnen, Erbsen, Grünkohl, Mangold und Meerrettich oder Kästen mit Kräutern und Heilkräutern, sowie Duftpflanzen. „Die Duftpflanzen ermöglichen je nach Tageszeit andere Geruchserlebnisse: die einen Pflanzen duften morgens, die anderen nachmittags, andere abends und sogar Nacht-Dufter gibt es“, freuen sich die Projektverantwortlichen der Bürgerstiftung Dormagen, Gabi Schirdewan, Carola Bley und Nicole Kallwies-Meuser über das Ergebnis.