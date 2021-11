Dormagen macht bei Aktion mit : Blaues Rathaus erinnert an Diabetes

Dormagen Die Stadt Dormagen engagiert sich im Kampf gegen die Volkskrankheit, von der immer mehr Menschen betroffen sind. Aufklärung, gute Ernährung und Bewegung können helfen.

(NGZ) Die Diabetes Typ II Selbsthilfegruppe Dormagen freut sich über die Beteiligung der Stadt und deren Engagement beim Kampf gegen die Volkskrankheit Diabetes. Anlässlich des Weltdiabetestag 2021 am Sonntag werden überall auf der Welt „Leuchtfeuer der Hoffnung“ entzündet, auch in Dormagen. Dort wird vom 13. auf den 14. November wie in diversen anderen Städten auch das Rathaus blau erleuchtet. Andernorts erstrahlen auch berühmte Gebäude in Blau, so zum Beispiel der Eiffelturm in Paris und das Brandenburger Tor in der Bundeshauptstadt Berlin.