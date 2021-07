Römertherme in Dormagen : Der große Andrang bleibt noch aus

Dormagen Der ganz große Andrang herrscht trotz Sommerferien noch nicht in der Römertherme in Dormagen. Doch Schwimmmeister Frank Kaldenpoth ist zuversichtlich.

(kiba) Das Wetter spielt zurzeit nicht wirklich mit, daher werden die wenigen sonnigen Tage in diesen Sommerferien auch ausgenutzt, und so plantschen Familien im kühlen Nass der Römertherme in Dormagen. So richtig gut besucht ist diese jedoch trotz Ferien weiterhin nicht. „Es ist immer wieder bewölkt, so richtig spielt das Wetter leider noch nicht mit. Doch die Besucheranzahl steigt von Tag zu Tag, wir hoffen weiter“, so Schwimmmeister Frank Kaldenpoth. Am Mittwoch lag die Besucherzahl trotz Sonne bei 600 Personen. Zum Vergleich: Von schlechten Tagen spricht man bei unter 500 Besuchern, gute Tage sind es bei über 1000 Besuchern. „Am Wochenende erreichen wir in der Regel die 1000, aber nur, wenn das Wetter gut ist.“ Foto: Georg Salzburg