Angebot in Dormagen Bindungstraining für Alleinerziehende im „Farbenplanet“

Das Bindungstraining „wir 2“ richtet sich an Alleinerziehende, die sich in einer schwierigen Situation befinden und sich Unterstützung wünschen. Ob es sich um Probleme im Umgang mit den Kindern, die Angst, alles alleine bewältigen zu müssen oder Sorgen wegen finanzieller Nöte handelt – in einem „wir 2“-Kurs werden all diese Themen besprochen. Die wesentlichen Ziele dabei sind: Balance herstellen, Bindung aufbauen und die Beziehung zwischen Elternteil und Kind stärken. Dies wird erreicht über die Stärkung des elterlichen Selbstvertrauens und der intuitiven Elternkompetenzen. Die Teilnehmenden treffen sich wöchentlich für anderthalb Stunden. In 20 Sitzungen werden sie von zwei Referentinnen begleitet und unterstützt. Die Kinder werden in dieser Zeit sowie bei der Infoveranstaltung von Fachpersonal betreut.