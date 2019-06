Stadt Dormagen sucht Bewerber : Stadt bildet ab 2020 Verwaltungsinformatiker aus

Stadt bildet bald Verwaltungsinformatiker aus. Foto: Klaus D. Schumilas kds

Dormagen Die Stadt bietet ab 1. September 2020 einen neuen Ausbildungsgang an. Im dualen Studium Verwaltungsinformatik (Bachelor of Arts) an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung können sich Interessierte auch am Standort Köln zu Experten für die digitale Transformation im öffentlichen Sektor ausbilden lassen.

„Wir leben in einem digitalen Zeitalter und sind als Kommune sehr direkt mit den unterschiedlichsten Herausforderungen der Digitalisierung konfrontiert. Das betrifft technische, organisatorische und juristische Fragen gleichermaßen“, erklärt Bürgermeister Erik Lierenfeld. „Es ist deshalb naheliegend und richtig, das geeignete Fachpersonal für diese Herausforderung gezielt selbst auszubilden.“

Die Ausbildung erfolgt – vorbehaltlich der persönlichen Voraussetzungen – als Stadtinspektoranwärter im Beamtenverhältnis. Spätere Verwendungen nach der beabsichtigten Übernahme sind insbesondere in der Stabsstelle IT denkbar. Neben den allgemeinen Schlüsselqualifikationen für die öffentliche Verwaltung sollen die für die Digitalisierung notwendigen Kompetenzen zur operativen und strategischen Steuerung vermittelt werden.„Ziel ist es, den Auszubildenden während der Ausbildung das Fachwissen und die Methodenkompetenz zu vermitteln, die sie benötigen, um die Konzeption und die Umsetzung von Digitalisierungsprozessen und IT-gestützten Verwaltungsprozessen zu planen, zu steuern und beratend zu begleiten“, erläutert der Verwaltungschef.

Die Bewerbungsfrist läuft bis inklusive Donnerstag, 15. August. Bewerbungen sind ausschließlich online über das Stellenportal Interamt unter folgendem Link möglich: https://www.interamt.de/koop/app/stelle?id=518323. Für Rückfragen und weitere Infos stehen Niklas Raddatz unter 02133 257 376 und Ausbildungsleiter Olaf van Heek unter 02133 257 482 zur Verfügung.

(NGZ)