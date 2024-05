Friday Night in Dormagen Bigband glänzte in der Christuskirche

Ein besonderer Höhepunkt des Abends war der Gastauftritt des Schlagzeugers Willi Ketzer. Er gehörte zu den Besetzungen von Paul Kuhn oder Max Greger, mit dem er auch die Titelmusik des Aktuellen Sportstudios „Up to date“ aufnahm, das dann natürlich auch in der Christuskirche zu hören war. Hierfür hatte Glöder ebenfalls ein Bigband Arrangement geschrieben wie für die Beatles-Nummer „Got to get you out of my life“ oder Weather Reports „Birdland“. Das begeisterte Publikum dankte mit lang anhaltendem Applaus.