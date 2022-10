Infrastruktur in Dormagen : Stadt organisiert Rundgänge zur Situation der Fußgänger

Die Kreuzung Florastraße/Römerstraße gehört laut Unfallstatistik zu den gefährlichen Stellen für Fußgänger in Dormagen. Foto: Georg Salzburg (salz)

Dormagen Beim „Fußverkehrs-Check NRW“ geht es darum, das Zu-Fuß-Gehen in den teilnehmenden Kommunen attraktiver zu machen. Dazu sind die Meinungen der Dormagener gefragt.

Was im August mit einem Workshop in der Kulturhalle begonnen hatte, geht nun in die nächste Phase: Im Rahmen des Projektes „Fußverkehrs-Check NRW“ bietet die Stadt zusammen mit dem Planungsbüro Via aus Köln zwei Rundgänge für interessierte Bürger an, bei denen die Verantwortlichen erfahren möchten, welche praktischen Probleme für Fußgängerinnen und Fußgänger in der Dormagener Innenstadt bestehen.

Die Rundgänge werden von Mobilitätsmanager Dennis Fels und Verkehrsplaner Peter Tümmers sowie Vertretern des Planungsbüros begleitet. Alle Teilnehmer seien eingeladen, ihre Sicht zu den Begebenheiten des Fußverkehrs entlang der Routen äußern. Der Hintergrund von „Fußverkehrs-Check NRW“, sowohl in Dormagen, als auch in den anderen teilnehmenden Kommunen: Das Zu-Fuß-Gehen soll attraktiver, angenehmer und sicherer werden.

Der erste Rundgang beginnt am Dienstag, 18. Oktober, um 17 Uhr an der Ecke Weingartenstraße/Krefelder Straße. Die Route führt entlang der Krefelder Straße zur Walhovener Straße. Dieser wird in Richtung der Bundesstraße 9 zum Schützenplatz hin gefolgt. Von dort aus geht es wieder zurück auf der anderen Seite der Walhovener Straße entlang bis zur Einmündung der Kölner Straße und einige Meter in die Fußgängerzone hinein. Zurück an der Walhovener Straße geht es wechselseitig die Florastraße entlang bis zur Ecke Florastraße/Ostpreußenallee. Hier endet der erste Rundgang nach ungefähr zwei Stunden.

Der zweite Rundgang startet am Mittwoch, 19. Oktober, um 17 Uhr an der Ecke Friedrich-Ebert-Straße/Florastraße. Die Strecke führt über die Friedrich-Ebert-Straße bis zum Friedrich-Ebert-Platz. Von dort aus geht es durch die Helbüchelstraße entlang der Theodor-Angerhausen-Grundschule bis zum Helmut-Schmidt-Platz. Anschließend verläuft die Strecke entlang der Römerstraße zur Ecke Castellstraße. Über die Castellstraße geht es über den Paul-Wierich-Platz in die Fußgängerzone der Kölner Straße, wo der zweite Rundgang endet. Es sind ebenfalls zwei Stunden angesetzt.

Um Anmeldung per E-Mail an peter.tuemmers@tb-dormagen.de oder per Telefon 02133 257 831 wird bis zum 14. Oktober gebeten.

Das Planungsbüro Via wird auf Grundlage der Rundgänge konkrete Vorschläge zur Qualitätssicherung und -steigerung des Fußverkehrs entlang der genannten Routen entwickeln. Am 14. November werden die Ergebnisse bei der Abschlussveranstaltung des Fußverkehrs-Checks präsentiert.

