Ehrungen in Dormagen Stadtradeln: Bestes Ergebnis für Bianca Hoffmann

Am vergangenen Dienstagabend fand vor dem Historischen Rathaus die Siegerehrung zum Stadtradeln statt. Die besten Radlerinnen und Radler wurden mit Preisen und Urkunden ausgezeichnet. Erneut lag Dormagen an der Spitze des Kreiswettbewerbs, der nach „Kilometer pro Einwohner“ bemessen wird. „Herzlichen Glückwunsch an alle Preisträgerinnen und Preisträger für die herausragenden Leistungen. Dormagen hat erneut gezeigt, welche Kommune am fahrradverrücktesten ist.“, sagte Bürgermeister Erik Lierenfeld.