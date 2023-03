Einbruch in Dormagen Bewohner überrascht Einbrecher auf der Treppe

Dormagen · Unbekannte sind in ein Einfamilienhaus in Dormagen eingebrochen. Womit sie nicht gerechnet haben: Der Bewohner war zu Hause. Plötzlich stand dieser dem Dieb Auge in Auge gegenüber.

15.03.2023, 13:15 Uhr

Durch ein Knacken wurde der Bewohner auf die beiden Diebe aufmerksam. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Maurer

Zwei Einbrecher hebelten am Dienstagabend, 14. März, gegen kurz nach 19 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses am Orchideenweg auf. Wie die Polzei mitteilt, befand sich der Bewohner zu diesem Zeitpunkt im Obergeschoss. Als er ein Knacken hörte, ging er nach dem Rechten schauen. Auf der Treppe ins Erdgeschoss kam dem Dormagener ein fremder Mann entgegen. Der Eindringling ergriff sofort die Flucht. Die Täter verschwanden durch die aufgebrochene Terrassentür. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Der Unbekannte, der dem Hausbewohner auf der Treppe begegnet ist, soll während des Einbruchs ein Kopftuch getragen haben. Eine weitere Täterbeschreibung liegt nicht vor. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

(NGZ)