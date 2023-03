Natur in Dormagen Bewässerung der Rotbuchenallee zu teuer

Die CDU setzt sich für die Bewässerung der Rotbuchenallee in Hackenbroich ein und hat dazu einen entsprechenden Antrag für den Umweltausschuss gestellt. In den letzten Jahren wurden seitens der Technischen Betriebe Dormagen (TBD) an diversen Bäumen der Rotbuchenallee in Hackenbroich Schäden erkannt und einige Bäume mussten gefällt werden. Ersatzpflanzungen wurden vorgenommen, die Bewässerung sei jedoch laut CDU-Fraktion nicht ausreichend. Eine installierte Bewässerung könnte Abhilfe schaffen. Bevor jedoch eine Entscheidung bezüglich der installierten Bewässerung fallen konnte, wollte die Stadt zunächst das Ergebnis eines Gutachtens abwarten – dieses liegt nun vor.