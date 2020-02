Tiere in Dormagen : Standorte von Beutelspender für Hundekot gehen bald online

Tiere in Dormagen

Dormagen In ihrem Bemühen, die Sauberkeitssituation in Dormagen rund um die insgesamt 61 mit Kotbeutelspendern ausgestatteten „Hundetoiletten“ zu verbessern, kann die Zentrumsfraktion ihre Vorstellungen nur teilweise verwirklichen.

(ssc) Das wurde in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses deutlich.

Das Zentrum hatte unter anderem vorgeschlagen, das Entsorgen von Hundekot in einem Beutel in der Natur mit einer Strafe in Höhe von 100 Euro zu belegen. Daraus wird nichts. Die Stadt begründet ihre Ablehnung mit zwei Argumenten: Erstens sei das Verwarngeld für die wilde Entsorgung von Hundekot erst vor gut einem Jahr von 35 auf 55 Euro erhöht worden. Und zweitens: Würden mehr als diese 55 Euro verlangt, befände man sich im Bußgeldbereich. Bedeutet: Der Aufwand für die Stadt würde erheblich größer werden. Dann nämlich sei ein schriftliches Anhörungsverfahren mit Stellungnahmen der Betroffenen, Bewertung der Einlassung von Beschuldigten und gegebenenfalls sogar mit einem sich anschließenden Gerichtsverfahren notwendig, erläuterte Dormagens Bürgermeister Erik Lierenfeld.