Einsatz in Dormagen Betrunkener Lkw-Fahrer tritt Polizisten

Die Ermittler suchen in diesem Zusammenhang zwei Personen, die am Dienstag gegen 17.30 Uhr an der Bushaltestelle Uedesheim-Stüttgen gestanden haben. Sie könnten wichtige Angaben zum Fahrverhalten des Lkw-Fahrers machen und werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 bei der Polizei melden.