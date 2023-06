Unfall in Dormagen Betrunkener Autofahrer rauscht in Strommast

Dormagen · In Dormagen wurde eine Anwohnerin in der Nacht aus dem Schlaf gerissen. Der Grund: Ein Betrunkener Autofahrer war mit einem Transporter in einen Strommast hineingefahren. Die Hintergründe.

06.06.2023, 10:34 Uhr

In Dormagen hat ein betrunkener Autofahrer einen Strommast beschädigt. Foto: Polizei Neuss

Eine 48-jährige Dormagenerin wurde in der Nacht zu Dienstag 6. Juni, gegen 1.30 Uhr, aus dem Schlaf gerissen. Sie hatte auf der Wiesenstraße einen lauten Knall gehört. Der Grund: Jemand hatte ihren Gartenzaun beschädigt und ein unbekanntes Fahrzeug hatte einen Strommast gerammt. Sie konnte beobachten, wie der Fahrer das Fahrzeug verließ und sich zu Fuß entfernte. Sofort verständigte sie die Polizei, welche kurze Zeit später den flüchtenden Fahrer, einen 23-jährigen Dormagener, antreffen konnte. Der junge Mann hatte offensichtlich alkoholische Getränke zu sich genommen, ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht. Daher wurde er zu einer Polizeiwache gebracht, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe zur Feststellung des Alkoholwertes entnommen wurde. Der Strommast wurde durch den Unfall so stark beschädigt, dass für die Bergungsarbeiten und Reparaturarbeiten am Mast der Strom abgeschaltet wurde. Zu Beeinträchtigungen für Anwohner ist es nach ersten Erkenntnissen nicht gekommen. Da der Fahrer auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, muss er sich jetzt wegen Verkehrsunfallflucht, Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. Das Verkehrskommissariat 1 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

(NGZ)