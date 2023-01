Betrüger in Dormagen Falscher Handwerker beklaut Senioren

Am Donnerstag, 5. Januar, gegen 13 Uhr, klingelte ein vermeintlicher Handwerker an der Wohnungstür eines lebensälteren Dormageners an der Claudiusstraße. Mit der Geschichte, er müsse im Auftrag der Stadt Dormagen die Abflüsse kontrollieren, gelangte er zunächst in die Räumlichkeiten des Seniors. Da diesem aber nach einer Weile das Ganze sehr merkwürdig vorkam, verwies der den Unbekannten der Wohnung.