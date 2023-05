Familien in Dormagen Betreuung in Kitas soll flexibler werden

Es gibt Handlungsbedarf bei den Öffnungs- und Betreuungszeiten in den Kindertagesstätten in Dormagen. Diesen Schluss zieht Bürgermeister Erik Lierenfeld nach der Auswertung einer Elternbefragung, die in dieser Woche auch den Politikern im Jugendhilfeausschuss – Ausschuss für soziale Angelegenheiten – vorgestellt wurde. Zu den wichtigsten Erkenntnissen aus der Umfrage gehört, dass nahezu ein Viertel der teilnehmenden Eltern offenbar andere Betreuungszeiten benötigen, die derzeit noch häufig im Privaten bzw. von Familienmitgliedern aufgefangen werden.