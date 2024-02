Konzert in Dormagen Beatles-Feeling in Kulturkirche

Zweieinhalb Stunden Beatles standen am Freitagabend in der Kulturkirche Dormagen auf dem Programm und für die Gäste, die zum Teil aus dem Ruhrgebiet angereist waren, bedeutete das zweieinhalb Stunden klatschen, mitsingen und am Ende auch tanzen. Dabei bot die Band neben Klassikern wie She loves you oder Penny Lane auch einige Raritäten aus dem großen Repertoire der Liverpooler Legende.