Rhine Clean Up in Dormagen : „Rhine Clean Up“ mit 65 Helfern

Bei der vierstündigen Aktion hatten die Helfer alle Hände voll zu tun. Foto: Heiko Lissy

Dormagen Im Grind sammelte das Team um Karin Schwanfelder gut zwei Tonnen Müll.

Auf den „harten Kern“ von bis zu 15 Mitstreitern kann Karin Schwanfelder stets zählen, mit 40 bis 50 Teilnehmern hätte die Organisatorin des „Rhine Clean Up“ in Dormagen gerechnet, doch mit 65 Helfern wurden ihre Erwartungen weit übertroffen. Sie alle fanden sich im Grind zum Müllsammeln ein und wurden wieder einmal in allzu reichem Maße fündig. Die Altersspanne der ehrenamtlichen Helfer war buchstäblich umfassend und reichte von einem etwa fünf Jahre alten Jungen bis zur 82-jährigen Karin Güttler, die nicht zum ersten Mal beim „Rhine Clean Up“ mitmachte. Kinder aus dem Raphaelshaus beteiligten sich ebenso an der Aktion wie Schüler des Leibniz-Gymnasiums. Mit im Boot waren schließlich auch einige Vertreter des Naturschutzbunds (Nabu)

Langeweile kam dabei nicht auf: Insgesamt dürften es Karin Schwanfelder zufolge am Ende gut zwei Tonnen Müll gewesen sein, die die ehrenamtlichen Helfer auf einer Strecke von ungefähr zweieinhalb Kilometer eingesammelt haben. Autoreifen, Fernseher- und Computerteile gehören dabei geradezu zu den Standardfunden. Ein sechsköpfiges Covestro-Team aus Leverkusen zeigte besonderes Interesse für zum Teil „antike“ Bayer-Hinterlassenschaften: Alte Werkstaschenlampen wurden ebenso gefunden wie längst ausrangierte Werkstelefone. En masse zu finden waren nach den Worten von Karin Schwanfelder wieder einmal Plastikflaschen, aber auch weggeworfene Beutel der offensichtlich unverwüstlichen Capri-Sonne. Einzelne Exemplare datierten bis ins Jahr 2000 zurück.

„Spektakulärster“ Fund war das inzwischen offenbar aufgegebene Lager eines Obdachlosen. „Da lag wirklich alles herum“, sagt Karin Schwanfelder, die den Obdachlosen vor gut zwei Monaten zuletzt gesehen hat. Die Entsorgung des „wilden Mülls“ übernimmt wie immer die Stadt. Dies aber wohl erst in der kommenden Woche, denn am nächsten Samstag, 21. September, dürfte sicher noch eine ganze Menge am Rheinufer entsorgter oder angeschwemmter Unrat dazu kommen.