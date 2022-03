Mörderliche Stadtführung : Bestseller-Autorin führt durch Zons

Dormagen Krimi-Autorin Catherine Shepherd und Fremdenführerin Franziska Gräfe führen Teilnehmende mit einer schaurigen Geschichte durch das historische Zons.

Am 1. April werden die beiden Frauen die Teilnehmenden in eine Zeitreise ins Jahr 1502 entführen. Der Plot: In Zons verschwindet die Bettlerin Gertrude spurlos. Schon wird im dichten Wald eine Frauenleiche entdeckt. Stadtsoldat Bastian Mühlenberg ahnt Böses. Es stellt sich die Frage: „Ist hier ein Serienmörder am Werke?“ Genau das wird Shepherd Freitag, um 19 Uhr, während eines rund 90-minütigen Stadtrundgangs verraten. Die Autorin liest an Schauplätzen in der Zonser Altstadt Passagen aus ihrem 2021 veröffentlichten Zons-Krimi „Stummes Opfer“.