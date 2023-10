Podiumsdiskussion in Dormagen Sterben, Tod und Trauer - ein Thema auch für Kinder

„Wir werden daher dieses Buch an alle Schulen für ihre Büchereien kostenfrei verteilen und bringen so die Knietzschifizierung nach Dormagen“, sagt Jessica Beitzel. Die Buchvorstellung, bei der auch die Autorin zugegen sein wird, wird von einer Podiumsdiskussion in der großzügigen Dormagener Friedhofskapelle an der Mathias-Giesen-Straße begleitet. Auf dem Podium sitzen neben Jessica und Dennis Beitzel von Bestattungen Hüsgen, die Hospizbewegung Dormagen sowie eine Mutter, die selbst ihr Kind verloren hat und über ihre Erleben in dieser Phase berichten wird. Wenn alles klappt, wird auch eine Seelsorgerin die Diskussion begleiten. Diese Experten werden ihre Perspektiven und Erfahrungen teilen, um eine breitere Diskussion über die Bedeutung eines gesunden Trauerverlaufs für Kinder anzuregen. Die Veranstaltung findet am Dienstag,31. Oktober, um 18.30 Uhr statt. Um eine Anmeldung zwecks Organisation per E-Mail an info@bestattungen-huesgen.de wird gebeten. Spontane Gäste sind aber auch willkommen.