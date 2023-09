Sparkassen-Treppe in Dormagen Bessere Optik dringend notwendig

Da war doch mal was: Von 2018 bis 2021 tauchte die sogenannte Sparkasse-Treppe in politischen Gremien ebenso auf wie in Diskussion von Bürgern. Dass der dann gefundene Kompromiss – barrierearmer Zugang durch einen parallelen Aufgang sowie etwas Flickschusterei – nur eine Notlösung war, war vielen nicht klar. Jetzt liegt ein drei Varianten umfassendes Konzept vor, das endlich eine auch optisch ansprechende Verbesserung bringen soll. Denn hässlich ist der Durchgang ohne Frage und macht erst einmal keine Lust auf einen „Kö“-Besuch.