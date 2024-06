Schule in Dormagen Berufsbildungszentrum setzt ein Zeichen für Toleranz

Der Tag findet im Programm „Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage“ statt. Es wird am hinteren Schulhof und bei Regen in der Turnhalle einen kleinen Jahrmarkt für die Schüler geben, um das Schuljahr ausklingen zu lassen und durch den Verkauf von Kaffee und Kuchen Spenden zu bekommen. Die Schüler setzen sich zudem beim Sportfest für Gleichaltrige ein und erfahren, wie ein kleiner Beitrag in der Gesellschaft etwas bewirken kann.