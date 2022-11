Personalentscheidung : Neue Klinikmanagerin für Dormagener Krankenhaus

Dormagen Am Mittwoch ist Angela Bergmann von Alexander H. Lottis und Nicole Rohde, beide Geschäftsführung des Rheinland Klinikums, als neue Klinikmanagerin für den Standort Dormagen begrüßt worden.

Für die 44jährige gebürtige Essenerin ist es eine Rückkehr in die Heimatregion, über die sie sich sehr freut. In den vergangenen Jahren war sie in Halle an der Saale im Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara als Referentin der Geschäftsführung beschäftigt. Ihre Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin durchlief Angela Bergmann an der katholischen Schule für Pflegeberufe in Essen und war im Anschluss in verschiedenen Fachbereichen im Universitätsklinikum Essen tätig. Ein berufsbegleitendes Studium „Gesundheits- und Sozialmanagement“ schloss sie mit dem Bachelor ab, anschließend erwarb sie den Master in „Management von Organisationen und Personal im Gesundheitswesen“.