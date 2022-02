Leben mit geistiger Behinderung : Aktion Mensch fördert Beratungsbüro in Dormagen

Horrem Das Horremer Beratungsbüro der Lebenshilfe im Rhein-Kreis Neuss erhält eine beträchtliche Summe als Förderung. Das Angebot soll weiter ausgebaut werden.

Seit Januar 2021 gibt es an der Knechtstedender Straße in Horrem das „Büro für Beratung, Begegnung und Begleitung“ der Lebenshilfe im Rhein-Kreis Neuss . Beate Bogon, Leiterin des Büros, hilft dort vor allem Menschen mit geistiger Behinderung im Stadtteil Horrem und ganz Dormagen . Diese wertvolle Arbeit hat jetzt eine besondere Wertschätzung erhalten: die bekannte „Aktion Mensch“, die sich für Teilhabe und Inklusion einsetzt, fördert das Beratungsbüro mit einer Summe von mehr als 200.000 Euro. „Das freut uns natürlich wahnsinnig und gibt uns Planungssicherheit für die nächsten Jahre“, sagt Roland Struzyna, der das Büro maßgeblich initiiert hat und Bereichsleiter des Betreuten Wohnens der Lebenshilfe Rhein-Kreis Neuss ist. „Es ist sehr schön, dass es geklappt hat und wir unser Angebot so in den nächsten Jahren weiter ausbauen können“, sagt auch Beate Bogon.

„Viele Menschen können trotz ihrer geistigen Behinderung mit stundenweiser pädagogischer Unterstützung alleine wohnen“, erklärt Roland Struzyna. Beate Bogon sieht es auch als ihre Aufgabe an, Vorurteile abzubauen, nicht nur bei Vermietern. „Das Thema Diversität ist mir wichtig“, sagt sie. Das bedeute auch Inklusion. „Man sollte sich auf gemeinsame Ziele verständigen und nicht nur Unterschiede herausstellen“, ist sie überzeugt. In der Nachbarschaft klappt das schon ganz gut, wie sie berichtet. Um weitere Vorurteile abzubauen, würde sie gerne in naher Zukunft ein kleines Nachbarschaftsfest feiern – wenn die Lage es zulässt. Direkt angeschlossen an das Beratungsbüro ist eine neue Wohngemeinschaft, bestehend aus sechs jungen Erwachsenen mit geistiger Beeinträchtigung, die vom Betreuten Wohnen der Lebenshilfe unterstützt werden. Auch wenn sie bei Fragen mal nicht direkt eine Lösung präsentieren kann, weiß die Pädagogin, an wen sie die Menschen verweisen kann. Im letzten Jahr hat sie ihr Netzwerk gut ausbauen können. „Ich sehe mich auch als Lotsin, die hier im Kreisgebiet einen guten Überblick hat, welche Organisation oder Stelle dem Menschen in seiner Situation gezielt helfen kann.“