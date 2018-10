Dormagen: Beratung bei der "Sprung(s)chance" weiter im Dormacenter

Jugendcafé in Dormagen

Julia Vogel und Peter Schweigert in der „Sprung(s)chance“. Foto: Tinter, Anja (ati)

Dormagen Die Jugendberatungsstelle begleitet beim Übergang in den Beruf. Der Umzug wurde aufgeschoben.

Überlegungen, die Jugendberatungsstelle Sprung(s)chance“ des Internationalen Bundes (IB) in anderen Räumen als im Dormacenter unterzubringen, wurden zunächst auf Eis gelegt. „Da dort ein langfristiger Mietvertrag besteht, wäre ein jetziger, vorzeitiger Umzug mit hohen Kosten verbunden“, erklärte Stadt-Pressesprecher Jonathan Benninghaus auf Nachfrage. Daher entschieden sich die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses gegen diesen Umzug.

Mit ihrem offenen Jugendcafé-Angebot und der Beratung im Rahmen der Jugendberufshilfe fühlt sich die „Sprung(s)chance“ durchaus wohl am jetzigen Standort, wie Peter Zinken, Regionalleiter des IB im Süden von NRW, ausführt: „Zwar sind die von der Stadt uns zur Verfügung gestellten Räume nicht richtig hübsch, haben aber eine gute Infrastruktur und sind gut zu erreichen“, sagte Zinken, der für ein Gebiet zwischen Köln, Frechen, Neuss, Dormagen und Wuppertal zuständig ist. Trotzdem könnte sich der Regionalleiter des Internationalen Bundes „schönere und zweckmäßigere Räume vorstellen“, was aber die Arbeit nicht behindere, so Zinken: „Unsere Arbeit kann dort ebenso wie anderswo fortgeführt werden.“