Unternehmenserfolg wie im Märchen Europas größtes Logistikzentrum für Teppiche in Dormagen eröffnet

34.000 Quadratmetern misst das modernste und größte Logistikzentrum für Teppiche in Europa nun und es steht in Dormagen, genauer gesagt an der Kruppstraße in Hackenbroich. Gemeinsam mit Bürgermeister Erik Lierenfeld und zahlreichen weiteren geladenen Gästen wurde am Donnerstag das erweiterte Logistikzentrum feierlich in Betrieb genommen.