Soziales Engagement in Dormagen Gelungene Inklusion und Integration in Unternehmen

Ein wertschätzendes Arbeitsumfeld zu haben, an dem Stärken beflügelt und Schwächen gefördert werden, ist für viele ein Wunschtraum. Insbesondere für jene, die an Beeinträchtigungen leiden. Sei es körperlich oder geistig – zum Beispiel durch Aufmerksamkeitsdefizite wie Konzentrations- und Lernschwächen. Für einige Unternehmen ist das jedoch kein Hindernis, sondern eine seit vielen Jahren erfolgreich gelebte Unternehmensphilosophie. Ganz selbstverständlich beschäftigen sie Menschen mit unterschiedlichen Handicaps, die mehr Zeit und Förderung für ihre Aufgaben brauchen, diese dann aber mit Loyalität und vollem Einsatz zurückgeben. Dafür wurden Ende des vergangenen Jahres gleich drei Handwerksbetriebe mit dem „Xcellence Made in Dormagen“-Preis von der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen (SWD) und der Lokalen Allianz in der Kategorie „Soziales Engagement“ ausgezeichnet.