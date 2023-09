Dormagener Nachhaltigkeitspreise überreicht Beim Zukunftstag wurden Vorbilder für nachhaltiges Handeln ausgezeichnet

„Dee Welt jitt et nur eemol!“ Was als Motto im niederrheinischen Plattdeutsch ausgedrückt wird, hat einen aktuellen Hintergrund. Der Rhein-Kreis Neuss hat jetzt seinen zweiten Zukunftstag veranstaltet – nach Korschenbroich nun in Dormagen, im Zentrum rund um die Stadtbibliothek. Das nutzte die Stadt, um ihre Nachhaltigkeitspreise zu verleihen. Seit 1983 gibt es den Preis, der zunächst jährlich vergeben wurde, mittlerweile alle zwei Jahre.