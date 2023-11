Projekt Bürgerenergie Hemmerden lobt Dormagen für Beitritt zur Genossenschaft

Auf eine positive Resonanz stößt die Entscheidung des Stadtrates, sich mit einem Anteil an der Bürgerenergie Hemmerden in Grevenbroich zu beteiligen. „Es freut uns sehr, dass sich die Stadt Dormagen entschlossen hat, einen Mitgliedsantrag an die BEH Bürgerenergie Hemmerden zu stellen“, sagt Klaus Lorenz, Vorstandssitzender der BEH, zur einstimmigen Entscheidung der Dormagener Stadtverordneten. „Mit diesem Schritt signalisiert nach der Stadt Grevenbroich und dem Rhein-Kreis Neuss auch Dormagen die Bereitschaft, neue Wege in der dezentralen Energieversorgung mit Strom und Wärme zu begleiten.“