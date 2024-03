Zwei Einbrüche in Dormagen Fenster aufgehebelt und Schmuck erbeutet

Laut Angaben der Polizei versuchte ein Unbekannter in der Zeit vom 11. März bis zum 25. März an der Kollwitzstraße erfolglos das Fenster einer Erdgeschosswohnung aufzuhebeln während ein anderer Einbrecher in der Zeit vom 20. März bis zum 25. März in einer Parterrewohnung an der Straße „Am Rath“ Goldschmuck erbeutete, nachdem es ihm gelungen war, die Balkontür aufzuhebeln. Laut Polizei würde die Mehrzahl aller Einbrüche nicht von „Profis" verübt, sondern von Gelegenheitstätern, die zum Beispiel versuchen, mit einfachen Hebelwerkzeugen Fenster und Türen aufzubrechen. Doch schon einfache Maßnahmen könnten helfen, einen Einbruch zu verhindern. Die Polizei informiert kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Informationen erhalten Interessierte unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder im Internet unter www.polizei-beratung.de. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.