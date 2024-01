Verdienst in Dormagen Bei Ineos werden Frauen und Männer gleich entlohnt

Auch bei den Unterkategorien wie zum Beispiel „Gehaltsdifferenz nach Alter oder Erwerbserfahrung“ gebe es keine signifikanten Abweichungen im Bruttoarbeitslohn. „Die Auswertung bestätigt unseren selbstverständlichen Anspruch der Gleichbehandlung im Entgeltbereich. Die Studie ist ein wichtiger Beitrag zur Attraktivität von Ineos als Arbeitgeber, insbesondere für Frauen.“ Sie helfe zudem bei den stetigen Bemühungen, den Anteil an Frauen in unserer Belegschaft zu erhöhen. Auch bei der Rekrutierung von Fach- und Führungskräften könne die Studie eine Signalwirkung haben. Aktuell beträgt der Frauenanteil rund 10,5 Prozent. In den Monaten vom Dezember 2022 bis November 2023 wurden von insgesamt 84 Personen 23 Frauen eingestellt, wobei hier Auszubildende, Werkstudierende und Praktikanten nicht mitgerechnet sind. Das entspricht 27 Prozent der getätigten externen Einstellungen und liegt somit weit über dem Frauenanteil von derzeit 10,5 Prozent. Auch hat die Zahl der Bewerberinnen insbesondere im akademischen und kaufmännischen Bereich zugenommen.