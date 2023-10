Probleme mit Zuwanderung Dormagen ist bei Flüchtlingen fast am Limit

Die Situation ist schwierig. Das, worüber zurzeit sehr viele Kommunen in der Bundesrepublik klagen, beschäftigt auch Politik und Verwaltung in Dormagen. Krisen wie der Ukraine-Krieg und die Lage etwa in Syrien bewegen immer mehr Menschen zur Flucht, auch Hunger und Klimawandel sind Faktoren, die die Zahl der Migranten immer weiter ansteigen lässt. Zum Stichtag 12. Oktober 2023 lebten in Dormagen 2378 Flüchtlinge. Die fünf am stärksten vertretenen Nationalitäten sind 1. Ukraine, 2. Syrien, 3. Irak, 4. Afghanistan und 5. Iran. Die Stadt ist fast am Limit – bei den Kosten und bei der Unterbringung.