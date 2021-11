Mobiles Angebot in Dormagen : Hier gibt es in Dormagen die Booster-Impfung

Hier gibt es in Dormagen die Booster-Impfung

Mobiles Angebot in Dormagen

Dormagen In Dormagen gibt es demnächst ein mobiles Impfangebot, bei dem auch die Booster-Impfung angeboten wird. Was Sie beachten und mitbringen müssen - hier gibt es eine Übersicht.

Am Freitag, 26. November 2021, bietet die Koordinierende Covid-Impfeinheit des Rhein-Kreises Neuss von 14 bis 17 Uhr ein mobiles Impfangebot. Geimpft wird im Stadtbad Sammys, Robert-Koch-Straße 34, Dormagen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

So war der erste Booster-Sonntag im Rhein-Kreis Neuss

In Jüchen und Kleinenbroich

Auch Haus- und Fachärzte sowie die dauerhafte Impfstelle des Rhein-Kreises Neuss und der Kassenärztlichen Vereinigung an der Hammer Landstraße 51 in Neuss bieten Auffrischimpfungen an. Die Öffnungszeiten der stationären Impfstelle sind: dienstags und donnerstags von 9 bis 15 Uhr, samstags von 9 bis 17 Uhr.