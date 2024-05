Europawahl in Dormagen 1198 Erstwähler können ihre Stimmen abgeben

Für 1198 Dormagenerinnen und Dormagener wird es am Sonntag, 9. Juni, das erste Mal sein, dass sie bei der Europawahl 2024 wählen dürfen. Darunter fallen alle, die im Geburtszeitraum 16. Mai 2004 (Landtagswahl NRW; 18 Jahre alt) bis 9. Juni 2008 (Europawahl; 16 Jahre alt) geboren sind. Aber auch alle anderen Bürgerinnen und Bürger können ihre Stimme abgeben, sofern sie Deutsche Staatsangehörige sowie Unionsbürgerinnen und Unionsbürger und an ihrem Wohnort ins Wählerverzeichnis eingetragen sind. Es ist auch möglich, per Briefwahl oder aus dem Ausland zu wählen. Bei der Europawahl 2024 werden in Deutschland 96 Europaabgeordnete gewählt, genauso viele wie bei der Europawahl 2019.