Alter Baum in Nievenheim Vom Riesenporling befallen – Blutbuche muss gefällt werden

Die markante Blutbuche an der Bismarckstraße in Nievenheim muss in den nächsten Wochen entfernt werden. Wie die Stadt mitteilt, hätten Untersuchungen gezeigt, dass der Baum an der Kreuzkirche in erheblichem Maße vom sogenannten Riesenporling befallen ist und deshalb nicht mehr gerettet werden kann. Der Riesenporling ist ein Pilz, der die Stabilität des Baumes stark beeinträchtigt und dessen Standfestigkeit gefährdet. Obwohl am Baum äußerlich kaum erkennbar, sei die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet.