Demokratie in Dormagen Mädchen und Frauen mit Informationen stärken

Schulintern Am Mittwoch, 27. September, findet die Messe im Berufsbildungszentrum Dormagen, Willy-Brandt-Platz 5 in Dormagen statt. In der Zeit von 9 bis 13 Uhr wendet sie sich an Schüler und Lehrer des BBZ.

Öffentlich Ab 14 bis 16 Uhr ist die Veranstaltung öffentlich und jeder, der mag, kann sich dort umfassend über Demokratiebildung, Gewaltprävention oder Integration informieren.