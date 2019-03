Dormagener Azubis überzeugen: BBZ-Erfolg bei Logistikwettbewerb

Babiram Thirunavukarasu (vorn), Sven Otten, Richard Zeiger und Nico Kempermann vertraten das BBZ in Kalkar. Foto: BBZ

Dormagen Vier Auszubildende vertraten das Dormagener Berufsbildungszentrum gut.

Das Berufsberufsbildungszentrum (BBZ) in Dormagen kann einen schönen Erfolg melden. Bei dem zum zweiten Mal ausgetragenen Euregionale Logistikwettbewerb, der in Kalkar stattfand, holte ein Team mit BBZler Babiram Thirunavukarasu den zweiten Platz – eine hervorragende Leistung, wie BBZ-Leiterin Kornelia Neuhaus zurecht urteilte. Sie sagte aber auch: „Alle vier Auszubildenden haben uns hervorragend vertreten.“ Denn neben Thirunavukarasu waren aus Dormagen auch Sven Otten, Richard Zeiger und Nico Kempermann angetreten. Die elf Berufskollegs der Euregio Rhein-Waal (sechs deutsche und fünf niederländische Schulen) waren zuvor aufgerufen worden, jeweils zwei der besten Auszubildenden aus den Bereichen Fachlagerist/Fachkraft für Lagerlogistik, sowie Kaufmann/-frau für Spedition und Logistikdienstleistung vorzuschlagen. Von den ausgewählten Teilnehmern wurden dabei nicht nur hervorragende Fachkenntnisse erwartet, sondern insbesondere Teamfähigkeit in gemischten internationalen Teams, Belastbarkeit unter hohem Zeitdruck und gute Kommunikationsfähigkeit.