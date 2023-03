Politiker in Dormagen verunsichert Bayer will Bereiche zum Parallelweg verlegen

Eine solche Situation erleben die Planungspolitiker auch nicht alle Tage: Sie sollen in einem Bebauungsplanverfahren den nächsten Schritt beschließen, ohne genau zu wissen, um was es eigentlich geht. Sie wissen nur so viel, salopp gesagt: Thema ist das Gewerbegebiet am Parallelweg, wo Bayer etwas machen will. Das war es schon. Dafür sollte der Beschluss für eine frühzeitige Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gefasst werden, was der Planungsausschuss auch tat. Aber nicht, ohne die Verwaltung zu beauftragen, (endlich) herauszufinden, was dort Sache ist. „Das ist schon komisch“, befand Ausschussvorsitzender Karl-Heinz Heinen (CDU).