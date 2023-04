Verteuerte Baudarlehen und explodierende Materialkosten Viele Bauwillige in Dormagen verlieren den Mut

Des einen Freud‘ ist des anderen Leid: Während Sparer zurzeit erleichtert registrieren, dass es für die Guthaben auf ihren Konten überhaupt wieder Zinsen gibt bei steigender Tendenz, zerbrechen anderswo genau wegen dieser Entwicklung Lebensträume. Die vom eigenen Haus nämlich, das sich Bauwillige mit nicht so üppigem Budget nicht mehr leisten können. Denn parallel zu den Zinsen fürs Ersparte steigen auch die für die Baufinanzierung, also für Darlehen. Und das wirft viele Menschen aus dem Rennen – auch in Dormagen. Und nicht nur Privatleute leiden, sondern auch die Stadt und ihre Wohnraumgesellschaft Worado.