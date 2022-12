Straßenarbeiten in Dormagen Darum pausiert die Baustelle an der L36 bis Anfang Januar

Straberg · Die Baustelle an der L36 in Straberg (Vollsperrung Winand-Kayser-Straße) ist am Freitag, 9. Dezember, vorübergehend beendet worden. Die Gründe.

10.12.2022, 04:50 Uhr

Die Bauarbeiten werden einige Tage unterbrochen. Foto: Klaus Schumilas

Die Absperrungen wurden entfernt. Die Baumaßnahme pausiert für einen Monat, die Baustelle wird nach den Schulferien am 9. Januar 2023 erneut eingerichtet. Die Anwohnerinnen und Anwohner haben somit in der Vorweihnachtszeit und über die Weihnachtstage Ruhe und keine Einschränkungen vor ihrer Haustüre. Die Häuser können nach Angaben der Stadt alle angefahren werden. Vom 9. bis 31. Januar 2023 ist der nächste Bauabschnitt zwischen der Kreisstraße 12 (Linden-Kirch-Platz) und der Waldstraße geplant. Kostenpflichtiger Inhalt Im September/Oktober hatten die Baumaschinen bereits still gestanden. Der Grund war nicht erfreulich: Weil bei der Baufirma Mitarbeiter ausgegefallen waren, ruhte die Baustelle auf der Landstraße 36 bis zum 24. Oktober. „Fünf Mitarbeiter sind an Corona erkrankt, drei fallen anderweitig erkrankt aus“, sagt Projektleiterin Mareike Eibel vom Landesbetrieb Straßen NRW. Im April war der Auftakt des rund ein Jahr dauernden Sanierungsprojektes auf dem viereinhalb Kilometer langen Abschnitt der L36 zwischen Nievenheim und Knechtsteden

(NGZ)