Bahnhof Dormagen : „Baustartfest“ sorgt für viel Besuch

Horrem Horremer feierten gestern am Westeingang des Bahnhofs.

Exakt zum offiziellen Start des „Baustartfests“ auf der Westseite des Bahnhofs ließ sich am Freitag auch die Sonne noch einmal sehen. Die Interessengemeinschaft (IG) Horrem hatte für die Feier mit dem ungewöhnlichen Namen ebenso mobil gemacht wie die Stadt. Sven Jungbeck und Clara Deckstein unterhielten als „Birds on the Roof“ die Feiernden musikalisch.

Das Besondere der bisherigen Bahnhofsplanung liegt nicht allein für Lierenfeld, sondern auch für Manfred Klein darin, dass die Horremer von Beginn an „möglichst in alle Prozesse und Entscheidungen eingebunden wurden“, wie der Bürgermeister sagte. Dieses Prinzip soll bis zuletzt aufrecht erhalten werden; Noch gestern lud er die Horremer ausdrücklich zu weiteren Beiträgen und Diskussionen ein. Ob von den knapp 3,6 Millionen Euro, die für den Umbau investiert werden eines Tages gesagt werde, „dass es gut angelegtes Geld ist, das hängt ganz maßgeblich von der Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung ab“, betonte der Rathaus-Chef, der sich selbst jahrelang in der IG Horrem engagiert hatte. „Wir haben immer wieder betont und auch gezeigt, dass wir hier in Horrem Stadtentwicklung wollen, die den Menschen mitnimmt“, bekräftigte Lierenfeld.