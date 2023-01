Wohnungsnot in Dormagen Baustart für 270 Wohnungen - wo 2023 in Dormagen gebaut wird

Im Herbst 2021 hatte es für die Dormagener Wohnungsbauer die gelbe Karte gegeben: In der Fortschreibung der 2017 erstmals von „InWis Forschung und Beratung“ veröffentlichten Wohnungsbedarfsanalyse hatte sich ein dramatisches Bild abgezeichnet: Danach werden bis 2039 kreisweit 22.426 Wohnungen benötigt. In Dormagen selbst gibt es für den Zeitraum von 2019 bis 2039 einen enormen Gesamtbedarf von 4425 Wohnungen. Zum Vergleich: In Grevenbroich sind es 1979. Das wird sich auch in diesem Jahr nicht grundlegend ändern. Aber von einem vor Jahren äußerst niedrigen Bau-Niveau bei Mietwohnungen kommend, tut sich in den nächsten zwölf Monaten einiges: Es wird gebaut!