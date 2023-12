Waldwirtschaft in Dormagen Tausende Euros für einen Baumstamm

Pechtheyden ist besonders auf einen Eschenstamm stolz. Der mächtige Stamm ist 9,70 Meter lang und hat einen Durchmesser von 97 Zentimetern. „„Das sind rund sieben Festmeter Wertholz in einem Stamm“, freut sich Pechtheyden. Er rechnet damit, dass bei der Versteigerung am 7. Februar 2024 insgesamt rund 150 Stämme unter den Hammer kommen, davon etwa 30 aus seinem Revier. „Dort werden nur die qualitativ besten Stämme versteigert“, sagt er. Er meldet bereits alles an, was im Revier anfällt und was geeignet ist. In der Regel geht es ab einer Mindestlänge von 2,60 Metern los. Eiche sei derzeit am meisten gefragt. Das ist ein Trend, der schon etwas länger anhält. So wurde in diesem Jahr das höchste Gebot mit 1840 Euro pro Festmeter für eine Traubeneiche abgegeben.