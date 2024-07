Pilzbefall in Dormagen Radikaler Baumrückschnitt an Ostpreußenallee

Dormagen · Manchmal ist es unumgänglich, alte Bäume zurückzuschneiden oder zu fällen. Am Dienstagmorgen war es an der Ostpreußenallee so weit.

03.07.2024 , 04:50 Uhr

Nach dem Rückschnitt gleich die Ostpreußenallee nicht mehr einer Baumallee, sondern eher einer Skulpturenallee. Foto: Andrea Lemke

Normalerweise macht die Ostpreußenalle ihrem Namen alle Ehre: Wie es sich für eine Allee gehört, wird sie von alten, großen Bäumen gesäumt. Doch nun sieht es dort anders aus. Denn am Dienstagmorgen rückten Mitarbeiter der Technischen Betriebe Dormagen (TBD) an, um einigen Bäumen zu Leibe zu rücken. Ein Baum musste auch gefällt werden. „Da dieser Baum auf einem Privatgelände stand, haben wir seitens der Stadt eine Fällung angeordnet. Die Rettung des Baumes war aufgrund eines massiven Pilzbefalls nicht mehr möglich“, erklärt Stadtpressesprecher Nils Heinichen den Hintergrund. Festgestellt wurde das von Mitarbeitern der TBD. Die gute Nachricht: Außer dem einen Baum auf dem Privatgrundstück wurde kein weiterer Baum gefällt, aber auch auf städtischem Grund mussten in der Ostpreußenallee zwischen der Ecke Pommernallee und Stettiner Straße einige Bäume stark zurückgeschnitten werden. „Hier haben wir noch die Hoffnung, die Bäume durch die Maßnahmen noch retten zu können“, sagt Heinichen. Am 11. Juni brach ein großer Ast von einem der Straßenbäume ab und beschädigte ein Fahrzeug. In der Woche zuvor war ebenfalls ein großer Ast heruntergefallen, glücklicherweise ohne Schaden anzurichten. Zur Gefahrenabwehr war der Rückschnitt zwingend erforderlich. „Grundsätzlich ist immer unsere Prämisse, nach Möglichkeit alle Bäume zu erhalten. Leider ist dies jedoch nicht immer möglich“, so Heinichen.

