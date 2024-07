Am Wochenende geht es in Dormagen los Soccer-Turnier für Kinder und Jugendliche

In den Sommerferien können Kinder und Jugendliche an zwei offenen Sommer-Fußball-Turnieren teilnehmen, die am 20. Juli und am 10. August jeweils von 14 bis 16 Uhr auf dem Spielplatz im Kastanienweg im Soccerfeld stattfinden. Die Baugenossenschaft Dormagen (BGD) und der TSV Bayer Dormagen (TSV) haben dieses gemeinsame Angebot organisiert.