Projekt in Dormagen Baugenossenschaft will Quartier in Horrem aufblühen lassen

Nachdem im vergangenen Jahr die Spielplätze und die Spielgeräte in Horrem aufgewertet wurden, rücken in diesem Jahr die Gemeinschaftsgärten zwischen Rot- und Weißdornweg in den Vordergrund. Neben dem Gemüseanbau soll die heimische Tier- und Pflanzenwelt mit Wildblumenwiesen unterstützt werden. Dafür braucht die Baugenossenschaft die Unterstützung ihrer Mitglieder. Während die ersten Mieter schon Pflanzen in den Garten setzen, stehen noch Beete zur Miete frei.