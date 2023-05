Projekt in Dormagen abgeschlossen Baugenossenschaft kann 14 neue Wohnungen anbieten

Alle Wohnungen sind per Aufzug zu erreichen und sind unter anderem mit Fußbodenheizung und elektrischen Rollläden ausgestattet. Erstmalig sind in Wohnungen der Baugenossenschaft Einbauküchen inklusive Einbaugeräte eingebaut. Diese sind im Mietpreis (Kaltmiete) von 11 Euro pro qm2 inbegriffen. Mit diesem Schritt will die BGD das Wohnen für die Mieter angenehmer, leichter und weiterhin bezahlbar gestalten. Die ebenfalls mietbaren großzügigen Pkw-Stellplätze mit E-Lademöglichkeiten und die verschließbaren Fahrradstellplätze in der gegenüberliegenden Quartiersgarage runden das Ganze ab.