Nachbarschaft in Dormagen Baugenossenschaft feiert Sommerfest

Die Baugenossenschaft veranstaltet regelmäßig solche „kleineren“ Events in einzelnen Nachbarschaften, denn es ist gerade diese unmittelbare Nähe vor Ort, die den genossenschaftlichen Gedanken und damit die Stärken dieser erfolgreichen Organisationsform prägen. So fand beispielsweise am 7. Juli ein Fest anlässlich der Erdbeerernte in den Gemeinschaftsgärten am Rotdornweg statt. Auch in Zukunft setzt die Baugenossenschaft weiter auf die Stärkung der Gemeinschaft. „Aber heute wollen wir einfach gemeinsam den Moment und den schönen Tag genießen“, sagte Martin Klemmer in seiner Ansprache an die Gäste.